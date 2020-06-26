https://news.day.az/society/1248105.html Из Индии эвакуированы 5 граждан Азербайджана
Из Индии эвакуированы 5 граждан Азербайджана
Из Индии эвакуированы 5 граждан Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.
Сообщается, что сотрудники посольства встретили эвакуированных лиц в аэропорту Тбилиси и отправили их специальными автобусами на пограничный контрольно-пропускной пункт "Сыныг Кёрпю".
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