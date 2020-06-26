Из Индии эвакуированы 5 граждан Азербайджана

Из Индии эвакуированы 5 граждан Азербайджана. 

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Сообщается, что сотрудники посольства встретили эвакуированных лиц в аэропорту Тбилиси и отправили их специальными автобусами на пограничный контрольно-пропускной пункт "Сыныг Кёрпю".