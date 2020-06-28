https://news.day.az/society/1248593.html В Газахе совершено убийство
В Газахе совершено убийство
В Газахе совершено убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Асланбейли Фаррух Мамедов (1990 г.р.) нанес ножевые ранения на почве личного конфликта своему земляку, личность которого устанавливается. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
По факту в Прокуратуре Газахского района проводится расследование.
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