В Газахе совершено убийство

В Газахе совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Асланбейли Фаррух Мамедов (1990 г.р.) нанес ножевые ранения на почве личного конфликта своему земляку, личность которого устанавливается. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

По факту в Прокуратуре Газахского района проводится расследование.