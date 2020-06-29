Скончался известный азербайджанский тренер по спортивной гимнастике

Скончался заслуженный тренер Азербайджана по спортивной гимнастике, заслуженный тренер СССР, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики - Чингиз Шамилов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Известный тренер, посвятивший свою жизнь спорту, занимался спортивной гимнастикой в обществе "Буревестник", был удостоен звания мастера спорта СССP.

Шамилов начал трудовую деятельность также в области спортa, был ведущим специалистом в Национальном Олимпийском комитете и некоторое время занимал должность генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана.

Он останется в памяти всех своих коллег благодаря своим профессиональным и высоким человеческим качествам на долгие годы.

Федерация гимнастики Азербайджана от имени всей гимнастической общественности выражает глубокие соболезнования членам семьи покойного и желает им терпения.