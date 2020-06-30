https://news.day.az/society/1249302.html Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжает международное сотрудничество в связи с коронавирусом
Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжает международное сотрудничество в связи с коронавирусом
Азербайджан продолжает международное сотрудничество в связи с коронавирусом.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Day.Az.
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