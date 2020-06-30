Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжает международное сотрудничество в связи с коронавирусом

Азербайджан продолжает международное сотрудничество в связи с коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Day.Az.

Новость обновляется