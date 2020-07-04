Еще одно бакинское кафе нарушило правила карантина, задержаны 7 человек

В результате проведенных сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского РУП мероприятий на территории поселка Пиршаги было выявлено работавшее вопреки правилам карантинного режима кафе "Balıq evi".

Как сообщили Day.Az в прес-службе МВД, были задержаны 7 посетителей и владелец объекта Мехди Алиев.

В соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках владелец объекта был оштрафован на 1500, посетители - на 100 манатов.