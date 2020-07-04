В Азербайджане выявлено 534 новых случая заражения коронавирусом, 471 вылечившийся, 6 скончались

В Азербайджане выявлено 534 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 471, скончались 6 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 19 801 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 11 291, скончались 241 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 269 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6846, в целом - 509 811 тестов.