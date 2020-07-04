https://news.day.az/society/1250648.html В Азербайджане выявлено 534 новых случая заражения коронавирусом, 471 вылечившийся, 6 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 534 новых случая заражения коронавирусом, 471 вылечившийся, 6 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 534 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели и выписаны домой 471, скончались 6 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 19 801 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 11 291, скончались 241 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 269 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6846, в целом - 509 811 тестов.
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