https://news.day.az/society/1250679.html В Баку произошел мощный взрыв на заводе - ФОТО - ВИДЕО
В Баку произошел мощный взрыв на заводе - ФОТО - ВИДЕО
На одном из лакокрасочных заводов в Баку вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Redaktor.az, пожар произошел на лакокрасочном заводе "Sobsan". Причина пожара пока неизвестна.
Отметим, что завод находится в Бинагадинском районе.
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