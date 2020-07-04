В Баку произошел мощный взрыв на заводе

На одном из лакокрасочных заводов в Баку вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Redaktor.az, пожар произошел на лакокрасочном заводе "Sobsan". Причина пожара пока неизвестна.

Отметим, что завод находится в Бинагадинском районе.