Лечащаяся от коронавируса Лейла Ахмедова: Больнее всего за медперсонал...

Молодая азербайджанская поэтесса Лейла Ахмедова, ведущая тематический блог lmoe.poetry, проходит лечение от коронавируса в одной из бакинских больниц. Она обратилась к своим читателям, описав свои впечатления от происходящего в госпитале, рассказала о нечеловеческом труде врачей.

Day.Az представляет читателям текст ее обращения:

"Пятый день нахожусь в больнице с позитивным тестом на коронавирус, переношу относительно тех, кого вижу и слышу - легко, но переполненные палаты, реанимации, бесконечная череда кашля из-за стен - это страшно.

Больнее всего за медперсонал..

В не пропускающих воздух костюмах, запрелых очках, не имея права отлучаться с 16-ти часовой смены даже попить воды или поесть они без остановки носятся из одной палаты в другую, иногда срываясь в слёзы и в прямом смысле валясь с ног.

Чьи-то мамы, дети, сестры, братья, отцы - здесь они все - настоящие герои.

В одной палате со мной лежит больная, чья мама, также лечащий врач этой больницы, сегодня была помещена в реанимацию в тяжелом состоянии.

Каждый день количество прибывших растёт, мест нет, но добавляют койки по мере возможности.

Когда после всего увиденного я захожу в социальные сети и всё ещё натыкаюсь на людей, которые не верят, видят в этом вселенский заговор или говорят о "выдуманном" вирусе и цифрах - у меня встаёт в горле ком и хочется разреветься.



Эта усталость, потерянность и отчаяние в глазах врачей и больных - не выдумка, также, как и не выдумка, к сожалению, и то, что люди задыхаются, мучаются, не находится мест в клиниках и кто-то просто не успевает!

Никто не умрет сидя дома ни с голоду, ни со скуки и, я уверена, все находящиеся здесь сотрудники были бы счастливы оставаться дома и писать о скуке.

Сама я очень старалась придерживаться всех мер предосторожности, но видимо тоже где-то была неосторожна.

Давайте относиться бережнее друг к другу и к себе, следить за тем, что пишем в сетях и понимать, что даже обычных смайлик смеха разбивает сердце тем, кто теряет близких, мучается от болезни сам или посвятил себя круглосуточной работе, спасая или стараясь спасти больных, каждый из них может с вами поспорить и предъявить факты, но у них на это просто нет ни сил, ни времени. Берегите себя!"