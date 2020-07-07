https://news.day.az/society/1251582.html В Баку на 40 суток арестован наркоман, нарушивший карантин - ФОТО
В Баку на 40 суток арестован наркоман, нарушивший карантин - ФОТО
В Сабунчинском районе Баку задержан мужчина, нарушивший требования особого карантинного режима и отказавшийся подчиниться законным требованиям сотрудников полиции.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, в связи с тем, что житель Товузского района Турал Аббасов (1997 г.р.) под влиянием наркотиков создал конфликтную ситуацию, собранные в его отношении материалы были отправлены в районный суд.
Решением суда, в соответствии со статьями 206 и 535 Кодекса об административных проступках в его отношении избрана административная мера пресечения в виде ареста на 40 суток.
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