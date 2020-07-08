Несколько сотрудников дорожной полиции заразились коронавирусом

Несколько сотрудников Главного управления Государственной дорожной полиции заразились коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, среди них и начальник секретариата Главного управления Государственной дорожной полиции Натиг Гасымов.

Отметим, супруга начальника секретариата Главного управления Государственной дорожной полиции Натига Гасымова, заведующая кафедрой русского языка Бакинского Славянского университета, доцент Кенуль Гасымова несколько дней назад скончалась от COVİD-19.

Кроме того, положительными оказались результаты тестов заместителя начальника Главного управления ГДП, командира 7-го взвода полка ГДП, майора полиции Урфата Шукюрова, сотрудника дежурной части управления Государственной дорожной полиции города Баку, майора полиции Фармана Халилова, начальника Центра технического осмотра автомобилей Главного управления Государственной дорожной полиции, сына депутата Милли Меджлиса Эльмана Мамедова - Эльшада Мамедова.

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев сообщил АПА, что среди сотрудников ГДП также выявлены случаи заражения коронавирусом: "В настоящее время некоторые сотрудники, инфицированные коронавирусом, проходят лечение в больнице. Есть те, кто выздоровел и вернулся к работе. Сотрудники полиции регулярно проходят тесты".