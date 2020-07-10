Прокуратура об убийстве в Ширване

На основании поступившей информации о том, что 9 июля около 23:00 Ильгар Рзаев (1969 г.р.) был убит ножом перед общежитием, расположенным на территории города Ширван, сотрудниками прокуратуры и полиции при участии судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и тела.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре города Ширван, по факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что убийство совершил сосед покойного - Шамиль Алиев (1979 г.р.) в ходе ссоры, возникшей на почве личных отношений.

Шамиль Алиев был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления и привлечен к следствию.

Подозреваемый представил следствию орудие преступление - нож, во время допроса с участием защитника признался в совершении преступления.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.