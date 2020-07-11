https://news.day.az/society/1252590.html В Агсу задержан мясник, похитивший 12 коров - ФОТО
В Агсу задержан мясник, похитивший 12 коров - ФОТО
Жители Агсуинского района обратились в районный отдел полиции и сообщили, что в разное время неизвестными были похищены в целом 12 голов крупного рогатого скота, принадлежащих им.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый в совершении хищения житель Агсуинского района Фамиль Мамедов.
Он признался в содеянном, 10 коров были возвращены хозяевам. Оставшиеся 2 коровы работающий мясником Ф.Мамедов продал.
Ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре