В Агсу задержан мясник, похитивший 12 коров

Жители Агсуинского района обратились в районный отдел полиции и сообщили, что в разное время неизвестными были похищены в целом 12 голов крупного рогатого скота, принадлежащих им.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый в совершении хищения житель Агсуинского района Фамиль Мамедов.

Он признался в содеянном, 10 коров были возвращены хозяевам. Оставшиеся 2 коровы работающий мясником Ф.Мамедов продал.

Ведется расследование.