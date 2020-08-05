В Баку выявили массажный центр, работавший в нарушение карантина

В Хатаинском районе города Баку выявлен "Magic Tours - Massage Center", нарушивший требования особого карантинного режима. Деятельность объекта приостановлена.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку. Отмечено, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского РУП, арендатор, работники и посетители субъекта предпринимательства привлечены к административной ответственности.

Задержаны 10 человек, в их отношении приняты меры в соответствии с законодательством.

В соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, арендатор объекта С.Султанлы оштрафован на 6000 манатов, остальные - на 100 манатов.