В Баку выявили массажный центр, работавший в нарушение карантина
В Хатаинском районе города Баку выявлен "Magic Tours - Massage Center", нарушивший требования особого карантинного режима. Деятельность объекта приостановлена.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку. Отмечено, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского РУП, арендатор, работники и посетители субъекта предпринимательства привлечены к административной ответственности.
Задержаны 10 человек, в их отношении приняты меры в соответствии с законодательством.
В соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, арендатор объекта С.Султанлы оштрафован на 6000 манатов, остальные - на 100 манатов.
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