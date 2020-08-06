За последние 20 дней 250 квартир предоставлены гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны

В течение последних 20 дней 250 квартир предоставлены гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом шестого августа в ходе совещания в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

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