https://news.day.az/society/1260033.html За последние 20 дней 250 квартир предоставлены гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны - минтруда Азербайджана
За последние 20 дней 250 квартир предоставлены гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны - минтруда Азербайджана
В течение последних 20 дней 250 квартир предоставлены гражданам, семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом шестого августа в ходе совещания в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
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