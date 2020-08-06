https://news.day.az/society/1260034.html Премьер-министр Азербайджана: Оперативный штаб рассмотрит очередные послабления
Премьер-министр Азербайджана: Оперативный штаб рассмотрит очередные послабления
С учетом положительной динамики событий, Оперативный штаб ведет работу по подготовке к ряду процессов по смягчению в ближайшее время.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, шестого августа в ходе совещания в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал премьер-министр Али Асадов.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре