В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 308 пациентов

В Азербайджане выявлено 87 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 308, скончались 2 человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 568 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 30 364, скончались 490 человек. Число активных больных коронавирусом - 2714 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5618, в целом же - 785 126 тестов.