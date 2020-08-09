https://news.day.az/society/1260851.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 308 пациентов - заразились всего 87 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 308 пациентов - заразились всего 87 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 87 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 308, скончались 2 человека.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 33 568 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 30 364, скончались 490 человек. Число активных больных коронавирусом - 2714 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5618, в целом же - 785 126 тестов.
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