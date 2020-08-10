К сведению желающих получить профобразование

"С сегодняшнего дня начинается прием студентов по уровню профессионального образования на 2020-2021 учебный год".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции в связи с началом приема студентов по ступени профессионального образования на 2020-2021 учебный год сказал директор Государственного агентства по профессиональному образованию Парвиз Юсифов.

Он отметил, что те, кто поступает в первый раз, могут подать заявку, пройдя регистрацию в электронном порядке.

Срок регистрации будет проводиться 10-24 августа: "В 2020-2021 учебном году прием студентов будет проводиться по 120 специальностям в 66 профессиональных учебных заведениях. Впервые в процессе приема студентов будут применяться разработанные совместно с работодателями двойные программы. Это в основном специальности, связанные с туризмом, но есть сельскохозяйственные и другие специальности".

Он отметил, что в соответствии с законом о профессиональном образовании в профессиональных учебных заведениях планируется проведение приема студентов на высший технический (суббакалавр) уровень.

По его словам, желающие могут пройти регистрацию на сайте qəbul.vet.edu.az бесплатно.