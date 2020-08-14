Назначен новый директор «Парка высоких технологий»

Решением Президиума НАНА заслуженный инженер Васиф Аббасов назначен директором ООО "Парк высоких технологий" (ПВТ) НАНА. На этом посту он сменил Али Аббасова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, В.Аббасов пообещал, что приложит все усилия для усиления деятельности структуры.