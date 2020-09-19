https://news.day.az/society/1272192.html В Баку не работает общественный транспорт - ДАТЫ
В Баку не работает общественный транспорт - ДАТЫ
В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где действует ужесточенный особый карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт не работает.
Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно принятому решению, с 00:00 19 сентября до 06:00 21 сентября в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе работа общественного транспорта запрещена. Деятельность Бакинского метрополитена также приостановлена в указанный период.
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