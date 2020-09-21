В Азербайджане 8 учителей одной школы заразились коронавирусом

В средней школе села Гамгам Губинского района из-за заражения 8 учителей коронавирусом приостановлено обучение в очной форме, осуществлен переход на дистанционное обучение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобразования, в качестве причины массового заражения среди учителей предполагается  несоблюдение социальной дистанции, игнорирование правил гигиены и средств индивидуальной зашиты. 