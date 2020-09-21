https://news.day.az/society/1272825.html В Азербайджане 8 учителей одной школы заразились коронавирусом
В Азербайджане 8 учителей одной школы заразились коронавирусом
В средней школе села Гамгам Губинского района из-за заражения 8 учителей коронавирусом приостановлено обучение в очной форме, осуществлен переход на дистанционное обучение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобразования, в качестве причины массового заражения среди учителей предполагается несоблюдение социальной дистанции, игнорирование правил гигиены и средств индивидуальной зашиты.
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