Азербайджанские города избраны членами Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО

Три города Азербайджанской Республики - Баку, Гянджа и Габала - избраны членами Глобальной сети обучающихся городов, являющейся передовой организацией в сфере образования ЮНЕСКО.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), азербайджанские города впервые включены в список членов Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО, опубликованный 23 сентября этого года.

В этом году в Глобальную сеть вошли 55 городов 27 стран. В этой связи предусмотрено проведение мероприятия в формате видеовстречи в связи с объявлением новых членов сети, избранных 23 сентября.

Процесс членства наших городов в указанной сети осуществлялся по инициативе и при организации Постоянного Секретариата Национальной Комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, при поддержке Министерства образования, с участием нашего постоянного представительства при ЮНЕСКО и соответствующих органов исполнительной власти.