В Азербайджане оштрафовали организаторов свадебного торжества

Сотрудники Саатлинского РОП продолжают принимать меры по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службе МВД Азербайджана, выяснилось, что житель района Ильгар Махмудов организовал свадебное торжество во дворе своего дома.

В отношении И.Махмудова и 15 гостей были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, остальным участникам торжества было сделано предупреждение.