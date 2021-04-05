https://news.day.az/society/1331190.html В Азербайджане оштрафовали организаторов свадебного торжества
В Азербайджане оштрафовали организаторов свадебного торжества
Сотрудники Саатлинского РОП продолжают принимать меры по предотвращению нарушений правил карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службе МВД Азербайджана, выяснилось, что житель района Ильгар Махмудов организовал свадебное торжество во дворе своего дома.
В отношении И.Махмудова и 15 гостей были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, остальным участникам торжества было сделано предупреждение.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре