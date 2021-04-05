https://news.day.az/society/1331198.html На вышедших из дома больных коронавирусом завели уголовное дело
На вышедших из дома больных коронавирусом завели уголовное дело
3 и 4 апреля сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах 12 инфицированных коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
Было установлено, что житель Баку Т.Мамедова, житель Шабранского района Ш.Балабеков и жительница Балакенского района А.Тахирова вопреки предписаниям врачей о необходимости прохождения лечения в домашних условиях покинули места своего проживания. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.
В отношении остальных нарушителей расследование продолжается.
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