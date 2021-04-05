https://news.day.az/society/1331250.html В Азербайджане из-за коронавируса закрылись 3 школы
В Азербайджане из-за коронавируса закрылись 3 школы
В Кюрдамирском районе из-за коронавируса закрылись 3 школы.
Как сообщает Day.Az, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии Кюрдамирского района в средних школах №№ 1, 2 и 6 временно прекращена очная форма обучения. Все три школы перешли на дистанционное обучение.
В школах проводится дезинфекция.
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