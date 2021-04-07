https://news.day.az/society/1331856.html В Баку полиция спасла от суицида женщину, зараженную коронавирусом
В Баку полиция спасла от суицида женщину, зараженную коронавирусом
Пользователь социальной сети Гюнель Хакимгоджа (Gunel Farkhad Khakhimqoja) написала в своем последнем статусе, что она заражена коронавирусом и собирается покончить жизнь самоубийством.
Как сообщает Day.Az, в связи со статусом женщины сотрудники полиции сразу же выехали на место происшествия.
В присутствии сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям полицейские проникли в квартиру. В ходе беседы женщину удалось отговорить от ее намерения.
В настоящее время женщина помещена в медицинское учреждение. Опасности для ее жизни и проблем со здоровьем нет.
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