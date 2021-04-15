Двое учащихся с высокой температурой не были допущены на экзамен

15 апреля Государственный экзаменационный центр провел выпускные экзамены на уровне полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az  в ГЭЦ, по предварительным данным, двое учащихся с высокой температурой не были допущены на экзамен в соответствии с заключением врача скорой медицинской помощи.