https://news.day.az/society/1334364.html Двое учащихся с высокой температурой не были допущены на экзамен
Двое учащихся с высокой температурой не были допущены на экзамен
15 апреля Государственный экзаменационный центр провел выпускные экзамены на уровне полного (11-летнего) среднего образования.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, по предварительным данным, двое учащихся с высокой температурой не были допущены на экзамен в соответствии с заключением врача скорой медицинской помощи.
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