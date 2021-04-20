В Баку мужчина без маски притворился иностранцем, чтобы не платить штраф

В Баку произошел необычный инцидент между сотрудниками полиции и неизвестным мужчиной.

Как передает Day.Az, в социальных сетях распространились кадры, как мужчина лежит на земле и кричит "I can't breathe" (Я не могу дышать).

Как выяснилось, он разгуливал возле торгового центра "28 Mall" без маски. Сотрудники полиции попросили его надеть средство защиты, но мужчина попытался выдать себя за иностранца, чтобы не платить штраф.

Позже стало известно, что "задыхающийся" мужчина является уроженцем Гянджи.