https://news.day.az/society/1339181.html Вот как тушили пожар в 18-этажном здании в Баку - ВИДЕО
Вот как тушили пожар в 18-этажном здании в Баку - ВИДЕО
Распространились кадры тушения пожара, произошедшего сегодня утром в многоэтажном здании на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, с учетом того, что пожар произошел на 14-м этаже 18-этажного жилого дома, в тушении огня была задействована спецтехника. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был быстро потушен.
В результате пожара в одной из комнат трехкомнатной квартиры общей площадью 120 кв.м сгорели пластмассовая оконная рама, кондиционер, а на балконе - шкаф. Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от огня. При пожаре никто не пострадал.
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