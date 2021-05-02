Вот как тушили пожар в 18-этажном здании в Баку

Распространились кадры тушения пожара, произошедшего сегодня утром в многоэтажном здании на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, с учетом того, что пожар произошел на 14-м этаже 18-этажного жилого дома, в тушении огня была задействована спецтехника. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар был быстро потушен.

В результате пожара в одной из комнат трехкомнатной квартиры общей площадью 120 кв.м сгорели пластмассовая оконная рама, кондиционер, а на балконе - шкаф. Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от огня. При пожаре никто не пострадал.