Еще 2 ветерана Отечественной войны, отправленные на лечение в Турцию, вернулись в Азербайджан

Еще два ветерана Отечественной войны, отправленные на лечение в Турцию, вернулись в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, отправленные при поддержке Фонда YAŞAT в Турцию для лечения два ветерана, получившие тяжелые ранения в Отечественной войне, вылечившись вернулись на Родину. Это Мамедов Адалят Рамазан оглу и Абдуллаев Первин Довлет оглу.

Фонд также обеспечит их лекарственными средствами для их лечения в течение ближайших месяцев.

По заключению местных и приглашенных Фондом YAŞAT из Турции врачей в братской стране продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 62 ветеранов войны.