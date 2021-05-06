В Гяндже задержаны занимавшиеся попрошайничеством

В Гяндже задержаны лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Сотрудники Низаминского РУП Главного городского управления полиции приняли меры в связи с данной категорией лиц, вызывающих справедливое недовольство граждан.

В ходе рейда был задержан и доставлен в управление 31 человек. С задержанными были проведены профилактические беседы, в отношении 19 человек составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР. Затем их отправили в города и районы по месту их прописки.