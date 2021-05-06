https://news.day.az/society/1340528.html В Гяндже задержаны занимавшиеся попрошайничеством
В Гяндже задержаны занимавшиеся попрошайничеством
В Гяндже задержаны лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Сотрудники Низаминского РУП Главного городского управления полиции приняли меры в связи с данной категорией лиц, вызывающих справедливое недовольство граждан.
В ходе рейда был задержан и доставлен в управление 31 человек. С задержанными были проведены профилактические беседы, в отношении 19 человек составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР. Затем их отправили в города и районы по месту их прописки.
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