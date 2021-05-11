В Балакене автомобиль упал в реку

В Балакене легковой автомобиль упал в реку, водитель погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 19 часов вечера на участке автодороги Евлах-Загатала-граница с Грузией у села Катех Балакенского района.

Легковой автомобиль марки "ВАЗ 21099", управляемый жителем Загаталы Раваном Мамедвели оглу Ахмаевым 1989 г.р., потеряв управление из-за внезапно появившейся на дороге лошади, упал в реку. В результате аварии водитель и три пассажира - Имран Раджабов 1967 года рождения, Фарман Пириев 1970 года рождения и Мардан Пириев 1990 года рождения были госпитализированы в Загатальскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель Р.Ахмаев скончался от тяжелых травм вскоре после поступления в больницу.

По факту проводится расследование.