В Лянкяране столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие

В Лянкяране столкнулись 3 автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на "Левенгинском круге" автомобиль марки "ВАЗ 2107" потерял управление и сперва столкнулся с машиной той же марки, а затем с микроавтобусом марки "Mercedes". В результате аварии травмы различной степени тяжести получили не менее 5 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Пострадавшие госпитализированы в Лянкяранскую центральную районную больницу.