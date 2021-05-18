https://news.day.az/society/1343754.html На деоккупированных территориях уничтожено более 54 тыс. га лесного фонда - ФОТО
На деоккупированных территориях уничтожено более 54 тыс. га лесного фонда - ФОТО
"В результате бомбежки лесных массивов в Бардинском, Агджабединском, Дашкесанском районах во время войны был причинен значительный ущерб лесному фонду".
Как сообщает Day.Az, об этом в эфире "Экспертного часа" сказал заместитель начальника Службы развития лесов МЭПР Мехман Сафаров.
Он отметил, что в результате бомбежек произошли лесные пожары: "Усилиями сотрудников МЧС и лесной службы эти пожары были своевременно потушены. На деоккупированных территориях уничтожено более 54 тыс. га лесного фонда. В настоящее время проводится работа по подсчету нанесенного ущерба".
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