Граждане могут сами выбирать вакцину от коронавируса

"В настоящее время в нашей стране используются вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (SVA.O), вакцина AztraZeneca (Vaxzevria), разработанная в Оксфордском университете английскими и шведскими учеными, вакцина "Sputnik V", созданная в Научно-исследовательском центре имени Гамалеи в России и вакцина Pfizer, разработанная немецкой компанией BioNTech".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала специалист Министерства здравоохранения Сабина Бабазаде.

Она отметила, что требование, связанное с двумя дозами, относится ко всем вакцинам, используемым в Азербайджане (CoronaVac, AstraZeneca, Sputnik V və Pfizer): "Азербайджан был одной из первых стран, начавших вакцинацию. В нашей стране нет никаких ограничений для вакцинации лиц старше 18 лет, вакцинироваться могут все. Граждане могут выбрать любую из 4 вакцин, используемых в нашей стране.

Используемые в нашей стране вакцины - AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Sinovac уже доказывают свою эффективность".