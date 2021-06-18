Есть ли противопоказания к вакцине для беременных?

"Нет никаких инструкций относительно противопоказаний к вакцине для беременных".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала врач-инфекционист Назрин Мустафаева во время выступления на тему "COVID-19 и вакцины".

Однако, по ее словам, женщинам сначала необходимо пройти гинекологическое обследование.