https://news.day.az/society/1353818.html Есть ли противопоказания к вакцине для беременных? - отвечает TƏBİB
Есть ли противопоказания к вакцине для беременных? - отвечает TƏBİB
"Нет никаких инструкций относительно противопоказаний к вакцине для беременных".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала врач-инфекционист Назрин Мустафаева во время выступления на тему "COVID-19 и вакцины".
Однако, по ее словам, женщинам сначала необходимо пройти гинекологическое обследование.
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