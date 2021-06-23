Очередное послабление от Оперштаба, но расслабляться рано

В Азербайджане последние несколько месяцев значительно сократилось количество новых заражений коронавирусом и благодаря вакцинации Оперштаб ввел очередное послабление - в стране с первого июля разрешили проведение свадеб.

Принятые государством эффективные меры по борьбе с пандемией и возрастающее с каждым днем количество вакцинированных граждан помогли снизить до минимума распространение инфекции и молодые пары, которые долгое время ждали момента провести пышную свадьбу, наконец дождались этого момента.

Конечно, говоря пышные, мы немного преувеличиваем, потому как какие-то ограничения на проведение свадеб все еще остались. С первого июля можно пригласить от 50-150 гостей, но в дальнейшем, если граждане будут продолжать соблюдать правила карантинного режима и вакцинироваться, эта цифра может быть увеличена.

Сегодня в стране снято ограничение на ношение масок на открытом воздухе, заработало метро, открылись пляжи, тренажерные залы, авиасообщение с некоторыми странами. Лето проходит так, как многие хотели - без большого количества ограничений. Благодаря продуманным и эффективным действиям государства, а также отствественности граждан страна постепенно возвращается к прежней жизни, которая была до пандемии. Но не стоит забывать, что опасность все еще имеется. Пока не вакцинировалось хотя бы 70% населения, как неоднократно отмечали в ТƏBİB и Минздраве, и нет коллективного иммунитета, риск всплеска заболевается всегда есть и это хорошо видно на примере других стран.

В прошлую пятницу в Москве было зафиксировано рекордное число новых заражений коронавирусом с начала пандемии. Накануне СМИ писали, что власти столицы думают о введении нового локдауна. В итоге карантин не ввели, но некоторые ограничительные меры ужесточили.

За сутки зарегистрировали 17 594 случаев COVID-19. Предыдущий максимум был 24 декабря - 8 203 случая. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что ситуация в городе резко ухудшилась из-за нового индийского штамма коронавируса, который выявили почти у 90% новых заболевших в столице.

"Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется. И самое неприятное: для того, чтобы противостоять ему, количество антител у человека должно быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", - рассказал Собянин в интервью "Первому каналу".

Мэр предупредил, что власти с трудом справляются с ситуацией. "По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю. Причем с более тяжелыми последствиями. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем", - сказал он. Позже в Москве были объявлены новые жесткие ограничения.

В соседней Грузии за последние 24 часа было зарегистрировано около 1000 новых случаев заражения, 24 человека скончались, а в стране были обнаружены южноафриканские и индийские штаммы. Уровень вакцинации очень низкий. Согласно данным вакцинировано всего лишь 220 000 человек. Тем не менее, границы грузины решили открыть и ситуация в стране ухудшается.

В Киеве количество новых случаев заражения в 1,5 раза превышает количество выздоровивших, а сама Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от COVID-19.

Не стоит забывать и про индийский штамм. Поскольку он был обнаружен в России и Грузии, скорее всего, он может попасть и в Азербайджан, что создает дополнительный риск резкого увеличения количества зараженных. Группа исследователей проанализировала данные пациентов, переболевших индийским штаммом и пришла к выводу, что он более опасен, чем британский. Соответствущая статья опубликована в медицинском журнале The Lancet.

Согласно полученным данным, риск госпитализации у заболевших индийским вариантом COVID-19 в два раза выше по сравнению с теми, кто заразился британским.

Вакцинация, как отмечается в статье, оказалась эффективным методом снизить риск инфицирования. Кроме того, она намного лучше защищает человека от британской разновидности инфекции, чем от индийской.

Для исследования врачи использовали сведения о заболеваниях COVID-19 среди 99% населения Шотландии в период c апреля по июнь этого года. Именно индийский штамм, по мнению врачей, мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. В последнее время этот вариант вируса обнаружили во множестве стран.

Учитывая все риски, которые есть сегодня, крайне важно не расслабляться и продолжать придерживаться правил, которые ввело государство на период особого карантинного режима ради нашей безопасности.

В последние дни особенно радующая ежедневная статистика по зараженным обнадеживает, хочется расслабиться и чувствовать себя, как до пандемии, но этого, к сожалению, пока нельзя делать. Риск вернуться к жестким ограничениям все еще имеется.

Поэтому важно осознавать ситуацию и ждать пока большая часть населения не будет вакцинирована. Люди, которые уже получили обе дозы, начинают пожинать плоды этого правильного выбора. Победа над коронавирусом и возвращение к прежней жизни уже не за горами. Наша страна показывает, как делать правильный выбор и определять стратегию борьбы с пандемией, как в кратчайшие сроки развернуть полномасштабную деятельность, защитить собственное население, обеспечить себя - и других - вакцинами, и многое другое. В итоге, в той непростой ситуации, в которой оказался сегодняшний мир, даже самые богатые и развитые страны, могут брать с нас пример.

М.Ахмедзаде