Азербайджан "добивает" пандемию

Долго ждали, но дождались. Благодаря успешным и эффективным мерам по борьте с коронавирусом в Азербайджане, а также темпам вакцинации, которая началась в нашей стране, Кабинет министров принял решение пойти на послабления и как раз прямо перед летом и сезоном отпусков.

На сегодняшний день у нас имеется достаточное количество вакцин от разных производителей, чтобы и дальше успешно продолжить процесс вакцинации. Каждая из одобренных ВОЗ вакцин доступна в Азербайджане. Ягут Гараева на брифинге Оперштаба заявила, что в страну будет завесен и Pfizer-BioNTech.

Учитывая то, как во многих странах мира до сих пор действуют локдауны и комендантские часы, запрещены массовые мероприятия, можно с уверенностью сказать, что азербайджанское правительство сделало все для защиты своих граждан от пандемии и мы уже наглядно видим положительные результаты - с каждым днем все больше вакцинированных и все меньше новых случаев заражения.

Послабления - это прекрасно. Мы с нетерпением ждали лета. Скоро откроются торговые центры, моллы, мечети, спортзалы, метро, можно не носить маску на открытом воздухе. Однако, не стоит забывать, что пандемия еще не закончилась. Каждый должен продолжать придерживаться мер безопасности, нести большую гражданскую ответственность и вносить свой вклад в общее дело в борьбе с этой опасной болезнью. Да, количество новых заражений снизилось, но это не должно обнадеживать - смертей по-прежнему много.

Введение ковид-паспортов, думаем, еще больше ускорит процесс вакцинации, что позволит Оперштабу в ближайшее время посоветовать Кабмину пойти на очередную серию полаблений - разрешить походы в кинотеатры, театры, проведение свадеб.

А сегодня люди, которые уже были вакцинированы обеими дозами, начинают пожинать плоды этого правильного выбора. Победа над коронавирусом и возвращение к прежней жизни уже не за горами.

М.Ахмедзаде