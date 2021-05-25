Как получить COVID-паспорт?

COVID-паспорт имеет два вида: "Сертификат о вакцине от COVID-19" и "Сертификат иммунитета на COVID-19".

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Отмечается, что Сертификат о вакцине от COVID-19" выдается лицам, получившим обе дозы вакцины, "Сертификат иммунитета на COVID-19" - тем, кто выздоровел от коронавируса.

"Для получения указанных сертификатов нужно зайти в раздел "E-xidmətlər" на сайте ГАОМС, затем войти в личный кабинет (https://kabinet.its.gov.az/az/index). Этот раздел интегрирован в портал "MyGov".

Здесь необходимо зарегистрироваться, ввести FİN в "ASAN Login", либо войти через подпись "Asan İmza", Elektron imza, либо BSXM (Bank Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi). После регистрации нужно открыть раздел "Digər xidmətlər". После этого на экране появятся "COVID-19 vaksin sertifikatı" и "COVID-19 immunitet sertifikatı":

"Если гражданин вакцинировался, должен выбрать "COVID-19 vaksin sertifikatı". Заразившийся и вылечившийся гражданин выбирает "COVID-19 immunitet sertifikatı".

Предлагаемый COVID-паспорт можно загрузить в электронном формате, а также распечатать. Отметим, достоверность COVID-паспорта можно проверить путем указанного в документе "QR Code".

Также добавим, что граждане могут получить COVID-паспорт через мобильное приложение "E-Təbib".