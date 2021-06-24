https://news.day.az/society/1355793.html Участник Отечественной войны Азербайджана назначен старшим специалистом в Центр DOST--> -->
Участник Отечественной войны Азербайджана назначен старшим специалистом в Центр DOST
Аббаслы Гурбан Азер оглу, получивший ранение в 44-х дневной Отечественной войне, назначен старшим специалистом в Центр работы DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что распоряжениями Президента Азербайджана Гурбан Аббаслы награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила" и "За освобождение Ходжавенда".
После окончания университета Хаджеттепе в Турции, в мае прошлого года он был призван на действительную военную службу. Азер Аббаслы проявил отвагу и мужество в боевых операциях за освобождение азербайджанских земель, был ранен в боях за Ходжавенд.
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