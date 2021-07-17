Пожар в заминированном Ходжавенде

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на открытой местности и частично в лесной зоне в горной местности со сложным рельефом в районе села Эдилли Ходжавендского района.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, к тушению пожара были немедленно привлечены соответствующие силы ведомства.

Принимая во внимание меры безопасности, противопожарные подразделения Государственной противопожарной службы министерства предотвратили распространение огня непосредственно на село Эдилли, также были защищены от огня линии связи.

Два вертолета авиационного отряда МЧС были задействованы в тушении пожара и недопущении его проникновения в густой лесной массив.