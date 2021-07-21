https://news.day.az/society/1363395.html В Баку столкнулись 5 машин, виновник ДТП сбежал - ФОТО
В Баку столкнулись 5 машин, виновник ДТП сбежал - ФОТО
Водитель, совершившив дорожно-транспортное происшествие в Низаминском районе Баку, скрылся с места происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Микаила Алиева.
Автомобиль марки Jeep, водитель которого пока не известен, врезался в стоящие на обочине автомобили Mercedes и Hyundai. От удара автомобили, в свою очередь, столкнулись c Range Rover и Mercedes. Водитель автомобиля Jeep, который стал виновником ДТП, скрылся с места происшествия.
К месту происшествия были привлечены сотрудники Управления полиции Низаминского района. Назначена автотехническая экспертиза.
Принимаются меры по выявлению водителя.
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