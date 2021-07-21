https://news.day.az/society/1363552.html У жителя Мингячевира изъято огнестрельное оружие - ФОТО
У жителя Мингячевира изъято огнестрельное оружие - ФОТО
В полицию поступила оперативная информация о незаконном хранении огнестрельного оружия жителем Мингячевира Хатаем Рустамовым.
Как сообщили Day.Az в Шекинском региональном отделении пресс-службы МВД, в результате принятия неотложных мер мужчина был задержан, когда ехал на автомобиле "Нива" по городу.
При осмотре автомобиля, которым он управлял, было обнаружено и изъято ружье с обрезанным стволом и прикладом.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре