https://news.day.az/society/1363947.html Работа над законопроектом "О медиа" завершается - Ахмед Исмаилов
Работа над законопроектом "О медиа" завершается - Ахмед Исмаилов
Работа над текстом законопроекта "О медиа" уже завершается.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмаилов.
Он также рассказал о значимости создания международных медиа-платформ между Азербайджаном и другими странами. "Увеличение числа таких медиа-платформ поспособствует в будущем распространению реалий об Азербайджане в более широком масштабе".
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