Работа над законопроектом "О медиа" завершается

Работа над текстом законопроекта "О медиа" уже завершается.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмаилов.

Он также рассказал о значимости создания международных медиа-платформ между Азербайджаном и другими странами. "Увеличение числа таких медиа-платформ поспособствует в будущем распространению реалий об Азербайджане в более широком масштабе".