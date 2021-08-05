В Азербайджане за сутки выявлено еще 1196 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлены еще 1196 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 219 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Четыре пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 348 074 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 333 913 человека вылечились, 5043 скончались, число активных больных - 9118.

За последние сутки проведено 13 046, за прошедшее время - 4 083 746 тестов на коронавирус.