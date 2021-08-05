https://news.day.az/society/1367659.html В Азербайджане за сутки выявлено еще 1196 случаев заражения COVID-19 - вылечились 219 человек - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено еще 1196 случаев заражения COVID-19 - вылечились 219 человек - ФОТО
В Азербайджане выявлены еще 1196 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 219 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Четыре пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 348 074 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 333 913 человека вылечились, 5043 скончались, число активных больных - 9118.
За последние сутки проведено 13 046, за прошедшее время - 4 083 746 тестов на коронавирус.
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