Как отличить коронавирус от сезонного гриппа?

Характерными симптомами сезонного гриппа являются боль в горле и насморк, тогда как особенности коронавируса - это высокая температура и боли в мышцах.

Об этом сказала Trend азербайджанский врач-инфекционист Нигяр Алиева, передает Day.Az.

По ее словам, в отличие от сезонных вирусных инфекций, COVID-19 может вызывать потерю чувства вкуса или обоняния.

"В любом случае коронавирусная инфекция и сезонный грипп имеются схожие клинические симптомы. Поэтому при их появлении следует незамедлительно проконсультироваться с врачом. До введения масочного режима люди чаще болели гриппом в осенние месяцы. Но уже более года, как показатели заболеваемости гриппом значительно снизились. Таким образом, люди, использующие маски, соблюдающие социальную дистанцию и правила гигиены, защищены практически от всех респираторных инфекций. Из общего числа зараженных коронавирусом около 80 процентов инфицированы штаммом "дельта", и болезнь протекает у них в легкой или тяжелой форме", - сказала Алиева.