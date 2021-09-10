https://news.day.az/society/1378356.html В Азербайджане 19-летняя девушка родила тройню
В Азербайджане 19-летняя девушка родила тройню
В Губинском региональном перинатальном центре появилась на свет тройня.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, у 19-летней жительницы города Шабран Гызылгюль Забитли родились две девочки (2 и 2,2 кг) и мальчик (1,4 кг).
По словам врачей, в настоящее время состояние новорожденных нормальное, они стабильно набирают вес, а их лабораторные показатели улучшаются.
"Молодую мать и малышей планируется выписать домой в ближайшие дни", - сказали медики.
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