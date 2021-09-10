В Азербайджане 19-летняя девушка родила тройню

В Губинском региональном перинатальном центре появилась на свет тройня.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, у 19-летней жительницы города Шабран Гызылгюль Забитли родились две девочки (2 и 2,2 кг) и мальчик (1,4 кг).

По словам врачей, в настоящее время состояние новорожденных нормальное, они стабильно набирают вес, а их лабораторные показатели улучшаются.

"Молодую мать и малышей планируется выписать домой в ближайшие дни", - сказали медики.