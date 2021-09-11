Networking Azerbaijan – мир бизнеса в период пандемии

В старинной части Баку - Ичеришехер, в отеле Shah Palace, прошло очередное мероприятие бизнес-клуба Networking Azerbaijan, традиционно направленное на налаживание и расширение деловых связей между бизнесменами, сообщили Trend Life организаторы. передает Day.Az.

Networking Azerbaijan старается в этот непростой для всех период пандемии коронавируса ежемесячно проводить мероприятия и объединять бизнес-сообщество страны.

В мероприятии приняли участие предприниматели, осуществляющие деятельность в различных областях. Хотя многие считали, что в период карантина онлайн-мероприятия заменят собой непосредственные встречи, практика показала, что люди, в частности, представители деловых кругов, предпочитают общаться вживую.

Около 50 предпринимателей обсудили последние тенденции в мире бизнеса, поделились мнениями и опытом борьбы со сложностями, возникшими в период пандемии.

Учредитель бизнес-клуба Орхан Гаджиев поприветствовал гостей, отметив важность встречи в деле дальнейшего развития предпринимательства в стране.

Почетным гостем и спикером вечера стал депутат Милли Меджлиса (парламент), глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы, профессор Самед Сеидов.

На этот раз темой обсуждений стали межгосударственные и культурно-экономические отношения между странами. Участники могли свободно общаться друг с другом и воспользоваться предоставленными возможностями. Среди гостей проводились конкурсы, В заключение более активным гостям были вручены подарки. Этот вечер, как и все мероприятия бизнес-клуба Networking Azerbaijan, прошел в комфортной обстановке, что обеспечило приподнятое настроение его участникам.

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