В Казахстане стартовал XVII Евразийский медиа форум

В столице Казахстана городе Нур-Султан 15 сентября стартовал XVII Евразийский медиа-форум на тему "2021: Мир в поисках новых смыслов".

Как сообщили в среду Trend в Агентстве развития медиа Азербайджана, форум, который проводится в онлайн-формате, собрал воедино представителей мировых и местных СМИ, международных экспертов, политиков, ученых, общественных и культурных деятелей, передает Day.Az.

В этом году Азербайджан на форуме представляют исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов, главный консультант сектора по работе со СМИ отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Кямран Гасанов, главный консультант сектора по работе с цифровым медиа Орхан Саттаров.

Первый день Евразийского медиа-форума, который проводится после годичного перерыва, был посвящен практическим мастер-классам ведущих мировых экспертов. В рамках мероприятия был организован круглый стол на тему "СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в новых реалиях".