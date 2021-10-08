https://news.day.az/society/1389443.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 38789 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 13121, вторую дозу получили 25668 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 8923055, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4863636, вторую дозу получили 4059419 человек.
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