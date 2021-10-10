Генпрокуратура Азербайджана о смерти полицейского

10 октября примерно в 02:00 в районную прокуратуру Ходжавендского района поступила информация о том, что в селе Бина Дереси района было обнаружено тело сержанта полиции Джебраильского районного управления полиции Тогрула Мадатли (1998 года рождения).

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"Тогрул Мадатли по неизвестным причинам выехал в Ходжавендский район вне службы и скончался от удара электрическим током в селе Бина Дереси района.

Прокуратура Ходжавендского района в настоящее время ведет расследование в связи с фактом", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.