https://news.day.az/society/1389973.html Генпрокуратура Азербайджана о смерти полицейского
Генпрокуратура Азербайджана о смерти полицейского
10 октября примерно в 02:00 в районную прокуратуру Ходжавендского района поступила информация о том, что в селе Бина Дереси района было обнаружено тело сержанта полиции Джебраильского районного управления полиции Тогрула Мадатли (1998 года рождения).
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
"Тогрул Мадатли по неизвестным причинам выехал в Ходжавендский район вне службы и скончался от удара электрическим током в селе Бина Дереси района.
Прокуратура Ходжавендского района в настоящее время ведет расследование в связи с фактом", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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